德国和意大利等多个欧洲国家领导人致电祝贺托卡耶夫胜选

哈通社/阿斯塔纳/11月24日 —— 据总统府新闻局消息，欧洲多国领导人今日纷纷致电托卡耶夫，祝贺其赢得大选。

德国总统弗兰克- 瓦尔特•施泰因迈尔祝愿托卡耶夫总统工作顺利，并祝愿哈萨克斯坦任命和平繁荣。

-我希望您为哈萨克斯坦人民的利益而进行的改革和现代化进程将在你的新任期内继续进行。在此，德国仍然是哈萨克斯坦可靠的合作伙伴。-他说。

意大利总统塞尔焦·马塔雷拉在贺电中指出，哈萨克斯坦和意大利之间建立了紧密的合作关系。

-意大利关注着哈萨克斯坦旨在加强法制和国家现代化改革的落实进程。这一进程预示着哈萨克斯坦和中亚地区的稳定与发展，对于加强与欧盟的关系也具有重要意义。-他说。

塞尔维亚总统亚历山大•武契奇表示，托卡耶夫受到的高度信任将为国家的发展繁荣注入新的动力。

-塞尔维亚仍然是哈萨克斯坦可靠的合作伙伴。因此，因此，我希望您在新的任期对我国进行访问。您的访问将为加强双边合作提供巨大贡献。-他说。

捷克总统米洛什•泽曼在贺电中指出，此次选举肯定了托卡耶夫作为国家元首的工作方向，并展现了民众对他的高度信任。

-我衷心的祝贺您胜选。很高兴捷克和哈萨克斯坦之间的合作关系以友好基础继续发展。双边合作关系不仅在经济领域，也在其他重要领域得到了有效发展。-他说。

据此前报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙24日致电祝贺托卡耶夫在哈萨克斯坦非例行总统选举中获胜。

【编译：小穆】