蒙古国哈萨克族裔作家获«人民作家»称号

哈通社/阿斯塔纳/11月25日 – 蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫向生活在该国巴彦乌列盖地区的哈萨克族裔作家苏勒坦·塔乌凯吾勒授予«人民作家»荣誉称号。

据蒙古国媒体Кaznews.mn报道，在蒙古共和国独立98周年暨蒙古帝国缔造者成吉思汗诞辰860周年之际，蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫签署总统令，向一批功勋公民授予荣誉称号、勋章、奖章等国家奖励。

其中，蒙古国哈萨克族裔作家苏勒坦·塔乌凯吾勒因其为该国文学领域发展做出的杰出贡献，被授予«人民作家»荣誉称号。

苏勒坦·塔乌凯吾勒著有许多文学作品（哈蒙双语），并曾将《蒙古秘史》、《古代蒙古帝王大百科全书》等历史文献，以及《蒙古人民谚语和俗语》、《蒙古国宪法》等一系列书籍、文献、资料翻译为哈萨克文。此外，他还将《古兰经》、《伊斯兰教基本知识》、《阿拜箴言录》等作品翻译成了蒙古文。

其翻译工作为蒙哈两族人民加深相互之间的文化互动和联系理解，提供了巨大的便利与贡献。

苏勒坦·塔乌凯吾勒1944年出生于巴彦乌列盖地区，1966年毕业于蒙古大学，拥有经济学博士学位，曾担任蒙古共和国议会议员、蒙古驻匈牙利和奥地利特命全权大使等职务。

【编译：木合塔尔·木拉提】