欧盟就对俄海运石油限价达成初步一致

哈通社/阿斯塔纳/12月2日 —— 据中国央视网消息，当地时间12月1日，据路透社报道，一名欧盟官员透露，除波兰以外，欧盟各国已同意将欧盟进口俄罗斯海运石油的价格上限定为每桶60美元。

报道称，欧盟就每桶60美元的进口俄罗斯海运石油价格上限达成初步一致，同时还制定了一套调整机制，在国际油价低于每桶60美元的情况下，将俄罗斯海运油价上限保持在低于市场价格5%的水平。

但是目前上述内容仍有待波兰的同意。此前波兰希望设定更低的限价标准，一旦波兰同意将欧盟进口俄海运石油价格上限定为每桶60美元，相关协议将以书面形式在12月2日提交欧盟各国政府批准通过。

对俄罗斯石油设置价格上限由以美国为首的七国集团提议，旨在取代更严厉的欧盟对俄禁运措施。根据七国集团提议，欧盟成员国可继续购买俄罗斯石油，但需要对俄原油价格设定上限。近一段时间以来，欧盟一直在围绕进口俄罗斯石油价格上限展开密集磋商。根据之前设定的最后期限，如果欧盟12月5日前没有就此达成协议，届时就将实施此前达成的对俄禁运措施，即从12月5日起彻底禁止进口俄原油，明年2月5日起彻底禁止进口俄石油产品。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫12月1日表示，俄罗斯对于西方设定俄石油价格上限不感兴趣，因为俄罗斯将直接与其合作伙伴完成交易，不会向支持设定俄石油价格上限的国家供应石油。俄罗斯央行第一副行长尤达耶娃当天则表示，近年来国际石油市场一再出现剧烈波动，俄罗斯经济和金融体系显示出了应对能源市场冲击的韧性，俄罗斯已经准备好迎接任何变化。

俄罗斯是世界主要产油国之一。俄乌冲突爆发以来，欧盟同美国一道对俄罗斯施加严厉制裁，试图打击俄石油和天然气出口，这也同时导致欧洲能源供应紧张、价格飞涨。专家表示，欧盟方面对俄石油价格设定上限或将导致俄罗斯拒绝向欧洲出口石油，从而进一步加深欧洲对美国能源的依赖，令美国能够同时削弱俄罗斯与欧洲，继续在俄乌冲突中渔翁得利。