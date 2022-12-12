托卡耶夫总统主持召开政府扩大会议

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日主持召开了政府扩大会议。政府总理阿里汗·斯马伊洛夫、总统办公厅主任穆拉特·努尔特列吾、央行行长、阿斯塔纳、阿拉木图和齐姆肯特市市长，以及各州州长和中央机构官员出席了会议。

总统在讲话中谈及我国今年的社会经济发展问题，并指出了未来主要工作方向。

-很多问题有待解决。今年前11月，我国经济增速由4.6%下降至2.7%，而通货膨胀率创近14年最高水平，达19.6%。这对民众收入和生活水平带来了负面影响。近日举行的总统选举是人民对我们的信任和支持。我们的民众希望立即发生真正的变化。不辜负该希望和信任是摆在我们面前最重要和最光荣的职责。-托卡耶夫说。

讲话中，总统强调了住房服务和供暖设施现代化的重要性，并谈及了改善民众生活水平和减少工业伤亡问题。

托卡耶夫总统表示，调整市场价格和实施公平有效的经济政策是重要问题。他认为，如果我国建立公平竞争和企业诚实经营，就会创造公平的市场经济。

总统在讲话中着重关注了财政预算政策，并提醒已向政府和央行下达了未来7年内将国家基金资产增加到 1000 亿美元的任务。

托卡耶夫总统还谈及利用地下资源领域存在的严重问题，并强调了推动农村地区发展的重要性。与此同时，总统着重关注了扩大经济领域贷款和减少个人贷款问题。他指出，要防止个人消费贷款的严重增长。

最后，总统听取政府和地方官员的汇报，并下达了具体工作指示。

【编译：小穆】