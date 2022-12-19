朝鲜宣布为侦察卫星研制进行最后阶段试验

哈通社/首尔/12月19日 —— 据韩联社消息，朝中社19日报道，朝鲜国家宇宙开发局18日在平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场进行了侦察卫星研制收尾阶段的重要试验，军事侦察卫星1号的准备工作将在明年4月前完成，最快上半年进行发射。

朝鲜国家宇宙开发局发言人表示，此次重要试验的主要目的在于评价卫星拍摄和资料传送系统与地面控制体系的能力。朝中社表示，将设置1台20米分辨率试验用全色摄像机、2台多光谱相机、影像传送机、搭载操控装置和蓄电池等卫星试验品搭载于载体，以最高500公里的高仰角发射卫星后，在模拟宇宙环境的最佳环境中对各种拍摄装备的拍摄和姿势操控指令等地面控制的可靠性进行了验证，并对资料传输装置的处理能力和安全程度等重要指标进行了评估，通过了侦察卫星发射研发的最后一道关门。

由此推测，朝鲜前一天以高仰角发射方式将搭载卫星试验品的载体（火箭）发射到500公里高空。这与韩国联合参谋本部（联参）研判的朝鲜发射2枚中程弹道导弹（MRBM）有些出入。

朝中社表示，国家宇宙开发局称将于2023年4月之前完成军事侦察卫星1号的准备工作。这次重要试验结果已上报劳动党中央军事委员会。据此推测，朝鲜有可能在明年上半年进行军事侦察卫星1号的试射。

在此之前，朝鲜曾于今年2月27日和3月5日主张试射侦察卫星并发射了«火星-17»型洲际弹道导弹（ICBM）。

金正恩本月15日在西海卫星发射场指导进行了固体燃料火箭发动机地面试验，17日缺席在平壤举行的其父、前国防委员长金正日去世11周年活动。有观测认为，金正日可能停留在西海卫星发射场指导发射中程弹道导弹。朝中社当天未做相关报道，只公开了可能由卫星试验品拍摄到的朝鲜地区卫星照片和载体发射现场照。

韩国联参18日表示，朝鲜当天上午11时13分许到12时5分许在平安北道东仓里一带向韩半岛东部海域发射2枚中程弹道导弹（MRBM），导弹飞行约500公里。