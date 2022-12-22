哈外长会见欧洲复兴开发银行高层 与英商界举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/12月22日--据外交部发布的消息，访问英国第二天，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部副部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在伦敦会见欧洲复兴开发银行高层，并与英国商界代表进行会谈。

在会见欧洲复兴开发银行总裁奥迪勒·雷诺-巴索时，双方讨论了扩大哈萨克斯坦与欧洲复兴开发银行之间合作的现状和前景，并指出了长期伙伴关系的战略重要性。

穆赫塔尔·特列吾别尔德高度评价了欧洲复兴开发银行30多年来对哈萨克斯坦发展做出的贡献，并重点介绍了欧洲复兴开发银行牵头参与的多个项目前进展与未来展望，其中，对阿拉木图市第二热电中心气化和大阿拉木图环道建设项目给予特别关注。

-我们有意进一步扩大与欧洲复兴开发银行在发展过境运输潜力、物流路线、替代能源和城市基础设施方面的合作。-穆赫塔尔·特列吾别尔德说。

会谈结束时，欧洲复兴开发银行总裁正式收到哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，参加将于2023年6月举行的阿斯塔纳国际论坛。

随后，穆赫塔尔·特列吾别尔德在英国Expertise International公司总部以圆桌会议形式同英国商界代表举行会晤。与会者就哈萨克斯坦政治经济改革进程、哈萨克斯坦经济转型、哈萨克斯坦对外资吸引力和经贸合作前景等问题进行讨论。

当天下午，穆赫塔尔·特列吾别尔德还前往英国议会，与哈英合作全党议会小组主席、英保守党议员鲍勃·斯图尔特举行会晤。双方讨论了加强两国议会间合作相关问题，其中包括哈英合作全党议会小组代表团访问阿斯塔纳事宜。

【编译：阿遥】