世界多国领导人向哈萨克斯坦人民致以新年的祝贺

哈通社/阿斯塔纳/12月31日--据总统府新闻局消息，在新年来临之际，多国领导人和多位国际组织负责人向哈萨克斯坦总统及全体哈萨克斯坦人民送上美好祝福。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、中国国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚总统瓦格恩·哈恰图良、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科、罗马主教方济各、越南国家主席阮春福、德国总统弗兰克- 瓦尔特•施泰因迈尔、意大利总统塞尔焦·马塔雷拉、蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫、韩国总统尹锡悦、印度总理纳伦德拉-莫迪、日本首相岸田文雄、新西兰总督辛迪·基罗，以及多位前国家元首和政府首脑、多国政要和大型外国公司、金融机构、外交使团负责人等发来贺电贺信，向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致以节日祝贺。

贺电贺信高度评价哈萨克斯坦与世界各国双边多边合作的重要方向和优先事项，并表达了对托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民的诚挚祝福。

【编译：阿遥】