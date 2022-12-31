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12:29, 31 12月 2022 | GMT +6
总统任命多位宪法法院法官
哈通社/阿斯塔纳/12月31日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日签署命令，任命海拉特·托列艮吾勒·贾克普巴耶夫、阿伊詹·叶尔詹克兹·贾特坎巴耶娃、把赫特·穆拉特吾勒·努尔穆罕诺夫、罗曼·阿纳托利耶维奇·波多布里戈拉为宪法法院法官。
标签:
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