总统任命多位宪法法院法官

哈通社/阿斯塔纳/12月31日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日签署命令，任命海拉特·托列艮吾勒·贾克普巴耶夫、阿伊詹·叶尔詹克兹·贾特坎巴耶娃、把赫特·穆拉特吾勒·努尔穆罕诺夫、罗曼·阿纳托利耶维奇·波多布里戈拉为宪法法院法官。