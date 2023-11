哈通社/塔什干/1月5日 – 联合国大会通过了关于乌兹别克斯坦加入联合国和平利用外层空间委员会(COPUOS)的决议。

据乌兹别克斯坦国家通讯社(ӨзА)消息,联合国和平利用外层空间委员会(简称外空委,COPUOS,Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)是根据1959年联大第1472号决议建立的机构,其宗旨是制定和平利用外空的原则和规章,促进各国在和平利用外空领域的合作,研究与探索和利用外空有关的科技问题和可能产生的法律问题。

随着乌兹别克斯坦的加入,联合国外空委的成员数量达到了97个国家。

有41个国际组织以观察员的身份参与了外空委及其下属的分委会的工作。

乌兹别克斯坦今后将有权以正式成员的身份,参与外空委框架下的一系列国际合作及其他事务。

【编译:木合塔尔·木拉提】