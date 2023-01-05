阿拉木图市民向一月事件遇难者纪念碑献花

哈通社/阿拉木图/1月5日--阿拉木图市民5日自发组织向一月事件遇难者纪念碑献花。

阿拉木图市市长和社会各界活动人士亦参加了此活动。

宗教界人士为事件遇难者诵经祈祷，并向民众强调和平与和谐的重要性。

同日，多个清真寺举行宰牲祭祀仪式，为遇难者祷告祈福。

此外，阿拉木图市市长叶尔波拉特•多萨耶夫于社会各界人士和知识分子代表在阿拉木图市中心清真寺宰牲祭祀，为一月事件遇难者念经祷告。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日出席了阿拉木图市一月事件死难者纪念碑揭幕仪式并发表讲话。他在讲话中强调，今天这场活动对哈萨克斯坦而言有着特殊的意义，并指出在大约一年前发生的悲惨一月事件，是哈萨克斯坦独立以来最复杂的事件之一。

一月事件纪念碑是一个多阶段的建筑群。以四种不同颜色划分的建筑区域象征着不同的情感，具体而言：浅灰色部分代表克服；黑色部分展示一月的事件及其混乱和恐怖；灰色部分是牺牲和流血的象征；白色部分是对稳定和繁荣的渴望，象征着社会的成熟、民族的自觉、对强大和公正国家的信念。

纪念碑作者是年轻的哈萨克斯坦建筑师阿列克谢·伊夫任科和哈尼·萨吉杜拉耶娃。

【编译：阿遥】