政府总理主持召开经济政策委员会会议

哈通社/阿斯塔纳/1月11日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开经济政策委员会会议，审议讨论关于加强政府投资部门工作的意见建议。

国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫表示，截至2022年底，固定资产投资额达15万亿坚戈左右，约为年度计划的94%。他指出，尽管目前外围经济形势令投资者多持观望态度，但投资活动已逐步回暖。同时，国内非原材料部门海外直接投资规模呈增长趋势。

为进一步改善投资环境，拟实施多个综合措施。特别是要缩短国家机关审批投资优惠政策申请时间，并降低获得国家支持措施的投资规模门槛。

政府总理对这些措施表示支持，并指出需要仔细制定优先领域清单，在批准新规则时要统筹考虑所有区域特征。

会议还讨论了改进投资协议签署机制，引进地区投资评级制度，以及对进现有法律和法规进行修改，制定投资活动专项规范性法律文件，以实现国家支持措施的有效实施。

阿里汗·斯马伊洛夫指示尽快准备旨在改善国内投资环境的补充建议。同时，他强调应将注重点放在法治原则保障措施上，减轻执法机关和监管部门对企业的压力。

-有必要重新审视刑事诉讼法，以消除对企业提起刑事诉讼的不合理原因。已指示司法部启动相关动议。要加紧完成此项工作，全面处理相关问题。需要深入了解企业家面临的现实问题，并制定快读有效的措施。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】