农业部长：欢迎海外投资者投资哈萨克斯坦农业

哈通社/阿斯塔纳/1月23日--哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫诚邀海外投资者投资哈萨克斯坦农业。

叶尔波勒·卡拉舒科夫日前在柏林出席全球粮食与农业论坛和2023年国际绿色周活动期间表示，哈萨克斯坦将进一步提高农业发展潜力，为稳定和改善世界粮食安全状况做更大贡献。

叶尔波勒·卡拉舒科夫与德国农业部长奥兹德米尔就深化哈德农业合作交换了意见。

此外，叶尔波勒·卡拉舒科夫与德国农业部国务秘书西尔维娅·本德就相关合作项目实施进展进行讨论，包括农业政策对话和提升奶业生产能力项目扩展问题。

在与波兰政府副总理兼农业与农村发展部部长亨利克∙科瓦奇克举行的会谈中，双方确认了建立合资企业和扩大农产品相互供应优先方向。叶尔波勒·卡拉舒科夫对吸引波兰投资者参与哈萨克斯坦农业原料加工和制糖行业开发问题给予特别关注。双方表示将通过实施联合科研项目和促进经验交流，加强哈波两国农业科研部门合作。双方一致同意加强两国兽医部门之间的互动。

叶尔波勒·卡拉舒科夫当天还与与乌兹别克斯坦农业部部长阿齐兹·沃伊托夫举行会谈。双方就增进相互贸易和实施农工业综合体联合项目问题进行深入讨论。双方还就平等基础上彼此改善营商环境问题进行意见交流。

在与德国经济东部委员会首席执行官迈克尔·哈姆斯的会谈中，叶尔波勒·卡拉舒科夫着重介绍了哈萨克斯坦农业部门进一步发展计划，国家对农业生产者的支持措施以及国内投资环境改善情况等。

在与拜耳公司副总裁马克斯·穆勒举行会谈中，双方讨论了扩大其在哈萨克斯坦市场活动的问题。双方强调，哈萨克斯坦在生产植物保护和种子开发优质工具方面具有巨大潜力。

【编译：阿遥】