哈萨克斯坦和阿联酋间直航航班数量进一步增加

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息称，哈萨克斯坦与阿联酋之间的国际航班数量已经增加。

根据工基发展部发布的消息显示，在哈萨克斯坦与阿拉伯联合酋长国民航部门之间达成的协议框架下，作为哈萨克斯坦总统在2023年1月15~17日对阿联酋进行的访问成果之一，两国之间的直航航班数量正在不断提升当中。

与此同时，为了增加民航客机的实用性和进一步降低机票价格，阿布扎比维兹航空（Wizz Air Abu Dhabi）廉价航空公司将其执飞的阿布扎比至阿拉木图航线航班数量由每周三班增加至每周四班（周二、周四、周六和周日）。该航线执飞客机为Airbus A320/A321。

此外，迪拜航空（Fly Dubai）公司从1月26日起，将其运营的迪拜至阿斯塔纳航线客机数量从每周10班增至14班，从1月28日起将迪拜至阿拉木图航线科技数量从每周10班增至每周14班。同时，该公司还计划从2月28日开始，恢复奇姆肯特至迪拜航线的运营，每周2个班次（周三、周六）。上述航线执飞班机型号均为B737。

航班数量的增加将有助于两国​​旅游、商业和经贸合作的进一步发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】