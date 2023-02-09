朝鲜建军节阅兵式展示洲际导弹和战术核武部队

哈通社/首尔/2月9日 —— 据韩联社报道，朝鲜8日举行阅兵式纪念朝鲜人民军建立75周年，洲际弹道导弹（ICBM）和战术核武器运用部队等悉数亮相。

朝中社9日报道称，在平壤金日成广场举行的阅兵式上，“战术导弹纵队和远程巡航导弹纵队进入广场”。“在充满自豪的观众们的欢呼下，在热情昂扬的阅兵广场上，共和国国防力量的巨大发展成果和我国最强大的核攻击能力展现在我们面前，洲际弹道导弹纵队亮相”。据了解，洲际弹道导弹、巡航导弹、战术核武器运用部队最后“登场”。

朝媒在报道中未提及洲际弹道导弹的具体型号，以及是否有新型武器亮相。但从美国空间解决方案供应商麦克萨科技（Maxar Technologies）当天发布前一晚10时5分许用卫星拍摄的平壤金日成广场图片中可见，“火星-17”型洲际弹道导弹领队，搭载中远程导弹的移动发射车（TEL）排成二路纵队紧跟其后。鉴于朝方一般在阅兵式上将威力强大的武器或新型武器安排在后尾亮相，该导弹可能是朝方日前试射的搭载固体燃料发动机的新型导弹。

韩国国防安全论坛秘书长申钟宇就此分析指出，出现在“火星-17”型导弹后可能意味着该武器威力更强大，朝方有可能会主张其为搭载固体燃料发动机的中远程导弹。

国务委员会委员长金正恩当天出席阅兵仪式，检阅了兵力和各种装备，但未作演说。此前有观测认为，金正恩可能在阅兵式上释放对美、对韩信息，金正恩此次不表态的背景引人关注。

另外，金正恩携夫人李雪主、女儿金主爱（音）出席阅兵式，他身着黑大衣，戴着黑礼帽站在阅兵主席台，似乎让人联想到其祖父金日成，金日成生前爱穿戴大衣和礼帽。