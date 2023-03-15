欧盟准备购买哈萨克斯坦鱼类产品

哈通社/阿斯塔纳/3月15日--农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫14日通过其个人Facebook账号宣布，欧盟准备购买哈萨克斯坦供应商的鱼类产品。

-从今以后，欧洲消费者餐桌上可以频繁看到本国生产的鱼类产品了。两周前，我在访问布鲁塞尔期间，与欧盟委员会官员举行商务会议。我们就向欧盟国家供应哈萨克斯坦鱼类产品进行了谈判，并取得了成果。今天，欧盟委员会表示有意恢复对哈萨克斯坦兽医控制系统的信心。也就是说，从明天（即3月15日）开始，欧盟重新启动将哈萨克斯坦企业纳入有权向欧盟出口水产品企业名单的程序。17家国内机构有望进入该名单。-叶尔波勒·卡拉舒科夫写道。

叶尔波勒·卡拉舒科夫还简要介绍这一过程。

-五年前，欧盟委员会对哈萨克斯坦鱼类厂家进行了评估，并提出了11条建议和警告。其中包括对哈萨克斯坦兽医服务体系的建议。在接下来的几年里，我们有效地落实了有关建议，并向欧盟提交了一份详细的报告。今天，我们得到了确认：欧盟准备购买哈萨克斯坦供应商鱼类产品！接下来是蜂蜜产品。欧盟委员会已进行对哈萨克斯坦蜂蜜的问卷调查。如果符合所有要求和标准，欧洲市场将对国内养蜂人打开大门。-他说。

【编译：阿遥】