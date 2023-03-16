联合国：欧亚国家居民健康膳食负担能力远超全球平均水平

哈通社/阿斯塔纳/3月16日 -- 联合国一份最新报告显示，欧洲和中亚地区居民能够负担健康膳食的人口比例远超世界平均水平。

据联合国新闻报道，这份题为《2022年欧洲和中亚地区粮食安全和营养状况》周二通过线上发布会正式发布。

报告围绕促进更可负担的健康膳食和更可持续的农业粮食体系所制定的政策框架进行了研究。

报告称，近年来的数据和趋势显示，欧洲和中亚的粮食安全和营养形势总体上令人鼓舞，与世界其他地区相比保持相对良好的状态。

报告同时指出，虽然由于消费食品价格上涨，欧洲和中亚几乎所有国家的健康膳食成本都有所增加，但该地区的大多数人（约96.4%）都能负担得起健康膳食，仅少数国家例外，而2020年的世界平均水平仅有58.0%。

当全球食物不足发生率在2020年增至9.9%并在此后逐年上升的情况下，欧洲和中亚50多个国家的平均食物不足发生率近年来一直保持在2.5%以下。

这一地区5岁以下儿童中发育迟缓（身高低于年龄段平均水平）和消瘦（食物摄入不足导致）的比例分别为7.3%和1.9%的，而全球平均水平要高出两倍还多。

不过，这里的儿童超重和成人肥胖问题仍然严峻，普遍高于全球平均水平。

报告预计欧洲和中亚整个区域的平均食物不足发生率今后仍将保持在2.5%以下。

编写《2022年欧洲和中亚地区粮食安全和营养状况》报告的八家机构分别是：联合国粮农组织、国际农业发展基金、联合国儿童基金会、联合国开发计划署、联合国欧洲经济委员会、世界粮食计划署、世界卫生组织以及世界气象组织。

【编译：木合塔尔·木拉提】