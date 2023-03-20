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    08:14, 20 三月 2023 | GMT +6

    议会选举：又一出口民调结果公布

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    哈通社/阿斯塔纳/3月20日—综合社会研究所СОЦИС-А公布了19日举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举初步出口民调（Еxit poll）结果。

    根据研究所的数据，约有31.2万名选民参加了民调。

    此次议会选举出口民调结果如下：

    1.«阿玛纳特» 党—— 54,42% ；

    2.«阿吾勒» 人民民主爱国党—— 10,21% ；

    3.«共和» 党—— 8,79% ；

    4. 哈萨克斯坦人民党—— 6,89% ；

    5. 哈萨克斯坦«巴伊塔克» 绿党—— 2,17% ；

    6. 哈萨克斯坦«光明道路民主» 党—— 8,21% ；

    7. 国家社会民主党—— 4,91% ；

    8. 反对所有候选人—— 4,4% 。

    据悉，哈萨克斯坦第八届马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）选举3月19日举行。

    根据哈萨克斯坦共和国宪法规定的原则，本次选举期间，将完成对下议院98个议席的议员选举。其中69个议席按照党派比例制选出，29个议席根据单一选区多数制选出。同时，今年全国各级共223个地方议会将选举出3415位马斯利哈特议员。

    此前，民主研究所（Демократия институты）和欧亚一体化研究所（Еуразиялық интеграция институты）相继公布了19日举行的议会选举初步出口民调（Еxit poll）结果。


    标签:
    议会下院 哈萨克斯坦 选举 议会 黄金储备
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