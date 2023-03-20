哈萨克斯坦首次出现蔬菜价格通缩

哈通社/阿斯塔纳/3月20日--过去一周，重要民生蔬菜价格累计下降了0.3%。这是政府在今年2月1日出台的商品干预措施结果。

3月18日，政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林主持召开会议，审议促进重要社会民生商品价格进一步下降措施。

贸易和一体化部贸易委员会代主席阿依达尔·阿布勒达别阔夫表示，在曼格斯套州（-0.1%）和突厥斯坦州（-0.1%），重要社会民生食品价格已连续第二周下降了。据他介绍，在突厥斯坦州几乎所有的蔬菜价格均出现下降，而在曼格斯套州，土豆和卷心菜价格趋于下降。

据他介绍，全国范围内平价蔬菜销售网点数量从干预措施开始时的682个增加到1015个。总的来说，由于蔬菜价格的下降，几乎所有地区重要社会民生商品价格增长均出现放缓。

上周，重要社会民生商品总价格指数上升了0.1%，这是今年年初以来的最低涨幅（2022年同期重要社会民生商品价格上涨5.6%）。价格出现增长的主因是，乳制品（黄油、酸奶、 酸凝乳和牛奶）价格略有上升。贸易和一体化部与农业部会同，迅速与乳制品生产商进行商讨，并就维持价格现有水平达成一致。

会议还讨论了各地签订秋季收获合同进展。根据新版国家重要社会民生商品价格稳定机制实施标准规则，这些合同须在2023年2月1日前完成签订。

【编译：阿遥】