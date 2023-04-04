库安特洛夫：总统指示将在新税法典框架内得到全面落实

哈通社/阿斯塔纳/4月4日--周二上午，哈萨克斯坦国家经济部代理部长阿勒别克·库安特洛夫在政府会议上表示，国家元首在新一届议会会期开幕式上下达的任务将在新的税法典框架内得到全面落实。

他详细介绍了分配给国家经济部的任务。他表示，国家经济部将与相关机构组织通力合作，出台支持中小企业发展的综合计划，包括中型企业激励专项措施。

他强调，作为公平分配税负的一部分，将重新审视根据行业优先级和盈利能力区分增值税和企业所得税税率的问题。此外，作为税改的一部分，按照“投资替代收费”原则，已经开始减少供电、供热、供水和排水网络损耗（高达20%），这将有助于减少事故和提高服务质量。他还表示，税率改革和增进投资法律依据已经形成。

库安特洛夫强调，在2023-2027年农村地区发展新理念中，对边境地区的发展给予了极大关注。他认为实施“乡村嘱托”项目将是提高包括边境地区在内的全体农村人口收入的有效手段之一。据他介绍，为了落实这项任务，将采取下措施：甄别确定每个乡村的专业化程度；为小农户提供足额的小额信贷；成立服务销售合作社；加大农机设备租赁保障力度。

【编译：阿遥】