康斯坦察港主办“里海—黑海走廊与康斯坦察港--通往欧洲之路”论坛

哈通社/阿斯塔纳/4月8日--据外交部消息，由康斯坦察港商业协会主办并得到哈萨克斯坦驻罗马尼亚大使馆大力支持的“里海—黑海走廊与康斯坦察港--通往欧洲之路”论坛日前在罗马尼亚海滨城市康斯坦察举行。

除了来自哈萨克斯坦的海运、铁路、多式联运营商和托运人代表之外，格鲁吉亚、阿塞拜疆、罗马尼亚等国大型运输企业和商业代表也参加了此次论坛。此外，应邀出席的嘉宾还包括跨里海国际运输走廊国际协会秘书长秘书长盖达尔·阿卜迪克里莫夫、罗马尼亚驻欧洲-高加索-亚洲运输走廊组织代表马格达莱纳·格里戈尔、罗马尼亚政府和议会官员等。

与会者围绕跨里海国际运输走廊的进一步发展、为货物供应创造便利、促进相互投资等议题进行了讨论。与会者认为，阿克套港和康斯坦察港货物运输潜力巨大，并强调了实现这两座港口城市互通互联以释放跨里海国际运输走廊潜力的重要性。

此外，论坛期间还宣布了格鲁吉亚波季港和罗马尼亚康斯坦察港之间R0-R0客运货运线路项目正式开通，该线路旨在连接康斯坦察港和里海地区物流网络，将于今年4月投入使用。

【编译：阿遥】