哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统出席盖达尔·阿利耶夫街命名揭牌仪式

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫10日出席阿斯塔纳市中心盖达尔·阿利耶夫街命名揭牌仪式。

仪式期间发表讲话的哈萨克斯坦国家元首表示，去年对阿塞拜疆进行访问期间他与阿塞拜疆总统就加强文化和人道主义合作达成了一致，这对加强两国友好关系具有重要意义。

-颂扬像盖达尔·阿利耶夫这样的世界级人物是我们的责任。将阿斯塔纳一条街以其为命名—是我们对这一重要事件的贡献，是我们对阿塞拜疆伟大前总统由衷的崇高敬意。-他说。

托卡耶夫总统指出，盖达尔·阿利耶夫在困难时期接管了国家政权，为加强阿塞拜疆的国家地位发挥了巨大作用。

他还谈到了这位杰出人为加强哈萨克斯坦和阿塞拜疆双边关系做出的不可估量贡献。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫表示，很高兴在对哈萨克斯坦进行访问期间成为了这一美好历史性刻的见证者，并着重介绍了盖达尔·阿利耶夫在阿塞拜疆成为独立国家之路上的历史作用。

根据早前报道，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫10日抵达阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府迎接对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。



之后，两国总统在哈萨克斯坦总统府举行的小范围和大范围会晤，并发表了联合新闻发布会。

会晤框架下，两国签署6项协议。

【编译：阿依波塔】