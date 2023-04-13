总统接见贸易和一体化部部长

哈通社/阿斯塔纳/4月13日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日接见政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林。

会谈期间，贸易部长向总统就哈萨克斯坦贸易领域去年的发展成果，以及政府关于稳定物价和保障国内食品需求的工作做出了汇报。

据其介绍，2022年哈萨克斯坦商品交易总额达1344亿美元，较 2021 年增加 32.1%。服务贸易增长26.3%，达123 亿美元。哈萨克斯坦与所有主要贸易伙伴的贸易额都有所增加。

报告期内，加工品出口额达265亿美元，达到了前所未有的水平。 深加工出口商品目录扩大，国内商品进入了新市场。

与此同时，塞热克·朱曼哈林介绍了国内具有重要社会意义食品的生产情况。19种主要产品中，国内生产目前能够完全满足对其中10种产品的需求，能够在80-98%的程度上满足对6种产品的需求，对3种产品需求的供应率为50-68%。将在各个地区实施的大型农业领域项目框架下，计划进一步减少对进口的依赖。

最后，托卡耶夫总统就积极开展稳定具有社会重要意义民生食品价格工作，发展农业，进一步促进高附加值商品的出口工作下达指示。

【编译：阿依波塔】