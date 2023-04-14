哈政府将推出支持中型企业发展综合规划

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫13日主持召开议会，讨论促进中型企业发展新措施。

据国家经济部第一副部长提穆尔·贾克斯勒科夫介绍，截至2023年3月1日，全国共有2910家中型企业，其产值占国内生产总值6.3%。国内中型企业为38万人提供了就业岗位。

在哈萨克斯坦共和国议会第八届马吉利斯（议会下院）第一会期第一次会议开幕式上，国家元首提出了在未来几年大力提高中型企业竞争力的任务。为落实总统下达的任务，国家经济部提议引进简化中小企业监管程序、鼓励缴税、增加投资活动、减少行政负担、扩大对中型企业的支持力度等措施。

政府总理对此表示支持，并强调引导商界代表积极参与新举措制定过程的重要性。

据工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫介绍，目前国内制造业领域有501家中型企业。他建议通过设立微型工业区、扩大国内工程技术人员海外接受培训实习机会、促进基本原材料深加工业发展等方式，激励中小企业实现更快发展和推动新项目建设。

据悉，哈萨克斯坦货物、工程和服务本地化潜力有潜力超过10万亿坚戈，其中，中型企业大有可为。

阿塔梅肯企业家协会主席拉伊穆别克·巴塔洛夫对投资项目数字化监管问题基于特别关注，并强调让国内企业积极参与大型预算项目实施过程的积极作用。

阿里汗·斯马伊洛夫作总结讲话时指出，根据国家元首的指示，现在是时候特别重视中型企业发展了。

-我们应该在税收、行政等多领域哥他们提供优惠政策，使中型企业得到加强。这将有助于增加中型企业员工就业和社会保障，提高透明度，并发展国内经济并使之多样化。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他强调，必须在8月底前完成中型企业综合支持计划起草工作，并为将其纳入2030年前中小型企业发展理念做好准备。

【编译：阿遥】