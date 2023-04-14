朝鲜宣布成功试射新型固体燃料洲际弹道导弹

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--朝鲜13日首次试射加装固体燃料的«火星炮-18»新型洲际弹道导弹并取得成功，并表示这是朝鲜战略武装力量«未来核心主力手段»。

中新网援引朝中社14日消息报道称，此次试射的目的是验证大功率固体多级发动机的性能、级间分离技术、各种功能性控制系统的可靠性，并评定新型战略武器系统的军事效用性。第一级采用标准弹道飞行方式，第二、第三级为高角方式。

报道称，此次试射证实，新型战略武器系统的各项参数完全满足要求，并且发射过程没有对周边国家的安全造成不利影响。新型洲际弹道导弹分离的第一级和第二级分别安全落到咸镜南道以外东部近海和咸镜北道以外东部海域。

据报道，朝鲜最高领导人金正恩现场指导了试射活动，对试射结果表示满意。他表示，«火星炮-18»新型洲际弹道导弹将«大大重组朝鲜的战略遏制力组成部分，快速提升核反击态势的效用性，并变革进攻性军事战略的实用性»。

另据美联社报道，2017年以来朝鲜测试的洲际导弹使用的都是液体燃料，必须在距离发射地较近的地方添加，且不能长时间保持燃烧，而带有内置固体推进剂的洲际弹道导弹会更容易移动、隐藏和快速发射。