总理：将继续大力发展乡村经济

哈通社/阿斯塔纳/4月19日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫19日在首都主持召开全国社会经济发展问题会议，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在会上发言，就政府已经实施和计划落实的经济各领域措施等进行了报告。

在谈及农业领域的相关措施时，政府总理表示，截至目前，哈萨克斯坦政府正在实施总额近5360亿坚戈的300多个项目，可以创造7000多个长期工作岗位。

同时，政府正在采取各类措施，完善农业补贴制度。今年，春耕春收贴息贷款规模增至1400亿坚戈，农机贴息贷款增至1450亿坚戈。报告期内，政府向农民降价发放柴油41.9万吨。

总理表示，根据国家元首的指示，今年政府实施了旨在实现乡村社会、工程和交通基础设施现代化的农村发展新理念。通过提供小额信贷和发展农业合作来增加农村人口的收入，并为此拨款1000亿坚戈。预计未来7年内，该项目将覆盖超过100万乡村居民。总投入则将达到1万亿坚戈。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，«乡村——国家的摇篮»国家计划仍将是促进乡村发展的主要机制之一。2023年，在该计划框架下，将在900个乡村实施总投资1980亿坚戈的1800多个项目，并将采取措施发展边境地区的基础设施。 到 2023 年，将在 140 个村庄启用 290 个设施。

【编译：木合塔尔·木拉提】