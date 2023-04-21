多国元首就开斋节向托卡耶夫总统致贺电

哈通社/阿斯塔纳/4月21日--多个国家元首21日向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发来了开斋节贺电。

具体来说，乌兹别克斯坦总统、吉尔吉斯斯坦总统、塔吉克斯坦总统、阿塞拜疆总统、土库曼斯坦总统和约旦国王等发来了贺信。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在贺电中祝愿托卡耶夫总统长寿、身体健康、工作顺利，祝愿哈萨克斯坦得到进一步发展。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫表示，相信开斋节能够为兄弟国家带来和平与繁荣。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙祝愿托卡耶夫总统身体健康、幸福美满，祝愿哈萨克斯坦人民和平、稳定和进一步稳定发展。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在贺电中，对阿塞拜疆和哈萨克斯坦国家间关系与合作的迅速发展态势给予了高度评价。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫在贺电中表示，相信开斋节有助于加强整个穆斯林群体之间的相互理解、团结与和平。

此外，约旦国王阿卜杜拉二世、巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法、科威特埃米尔谢赫纳瓦夫·阿赫马德·贾贝尔·萨巴赫、阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克、巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯等发来贺电。

【编译:：阿依波塔】