哈萨克斯坦外长出席《中亚-中国》外长间第四次会议

哈通社/西安/4月27日 – 哈萨克斯坦政府总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾率领的哈萨克斯坦代表团出席了在中国西安举行的《中亚-中国》外长间第四次会议。

会议上，与会各国外长就预备于今年5月在西安举办的首届《中亚-中国》元首峰会的筹备情况，以及参与该对话形式会议的国家之间进一步发展各领域合作的前景进行了讨论，并就当前的国际热点问题交换了意见。

在会上发表讲话时，哈萨克斯坦外交部长指出，增加贸易，拓展商品出口种类，改善运输基础设施，加强食品安全领域的合作，努力加强水资源利用问题上的合作，扩大文化和人道主义领域合作，保障中亚与中国地区安全具有重要意义。

外交部长指出，哈萨克斯坦高度重视区域对话的发展，并准备通过积极互动以实施具体项目和方案。他着重强调称，经贸合作是互利伙伴关系的主要支柱之一，中亚国家有足够的潜力逐步增加对华出口。

与会各方指出，2022年，中亚国家与中国提前完成了将双边贸易额提升到700亿美元的计划指标，显示出各方在贸易领域所拥有的巨大潜力。其中，2022年哈中贸易额超过240亿美元，较2021年增长34%。

根据会议讨论结果，通过了中亚国家和中国外长信息公报。

《中亚-中国》模式对话会议由中国倡导举办。这一模式下的合作主旨，是完善政治外交互动机制，加强贸易、投资、交通、医疗、科技、环保、人文等领域合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】