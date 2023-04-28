哈国将在两年内开通赴美直航航线

哈通社/阿拉木图/4月28日 – 由哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦民航领域人士共同组成的航空安全协调小组第一次会议，28日在哈萨克斯坦阿拉木图市举行。

会议就建立哈萨克斯坦与美国之间的直达航线问题进行了讨论，该计划预计将在未来两年内予以最终实现。

与会者表示，要开通跨大洋的直航航线，则首先必须由哈萨克斯坦航空公司之一向美国航空管理局提交相应申请并接受资格审查。

哈萨克斯坦航空管理局总监卡塔林·拉杜表示，该机构计划在 2024 年初准备好所有监管框架，此外还将完成对计划执飞赴美航线的航空公司的资质审核和飞行器的审验工作。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫指出，美国方面的航空安全问题予以高度关注。

- 我们计划在未来两年内开通赴美航线。美方非常重视航空安全，并与我们建立了密切合作，所有这些举措始终受到国际民航组织的积极评价。- 他说。

值得一提的是，民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫此前当选为航空安全协调小组主席。

【编译：木合塔尔·木拉提】