哈萨克斯坦政府努力确保粮食安全，基本食品价格近期未上涨

哈通社/阿斯塔纳/5月2日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫今天在政府会议上表示，过去两周基本食品价格已经停止上涨。

他指出，确保粮食安全是政府的一项战略任务。

-而由于世界地缘政治局势升级，全球产品及原材料供应链中断加剧，食品安全已成为最紧迫的问题之一。为此，哈萨克斯坦政府去年通过了2022-2024年粮食安全保障计划，其中包括增加耕地面积和实现主要农作物增产等措施。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他表示，政府还对增加牲畜头数和提高畜牧业生产力给予了充分关注。

-过去一年，由于农产品产量增加和耕地面积扩大，国内农工综合体呈现出积极的发展态势。农业总产值增长了9%，达到了9.3万亿坚戈。耕作农业成为农业经济的主要增长点，其产值增长15%。同时，农业发展计划稳步推进，打击非法中介、重要民生食品价格监管、市场调控等措施得到积极落实并取得了积极进展。-他说。

阿里汗·斯马伊洛夫还透露，目前农工业领域相关工作正在稳步推进中。

-为了进一步实现产业多元化，政府计划启动65个商品奶场。此外，哈萨克斯坦与世界动物卫生组织通力合作，确保动物疫情保持稳定状态，这为销售市场的扩大和增加肉类产品出口提供了可能。-政府总理说。

【编译：阿遥】