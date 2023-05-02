总统会见哈萨克斯坦-法国政府间合作委员会联合主席

哈通社/阿斯塔纳/5月2日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日会见法国欧洲和外交部部长下属主管外贸、吸引力与法国海外侨民事务的部长级代表、哈萨克斯坦-法国政府间委员会法方主席奥利维耶·贝什特。

国家元首向法国高级外交官表示了欢迎，并对哈法关系的水平给予了高度评价。托卡耶夫总统表示，相信对奥利维耶·贝什特对哈萨克斯坦的的首次正式访问将为各领域战略伙伴关系注入新的动力。

-您转达了马纽埃尔·马克龙总统的问候，我也向他转达诚挚的敬意和衷心的问候。 我们期待法国总统在方便之时对我国进行国事访问。相信您的此访将为两国在多领域的互利合作注入新的动力。 法国是我们在欧洲的主要合作伙伴，相信我们有很多机会进一步加强合作。-总统说。

会谈期间，双方讨论了托卡耶夫总统对法国进行的访问结果，包括在经贸和投资领域达成的协议的执行情况。

国家元首表示，他愿意创造一切必要条件，吸引法国企业进入哈萨克斯坦市场，特别是在石油和天然气化学、绿色能源、航空和加工业、运输和物流领域。

-去年11月，您对巴黎进行的正式访问非常成功，为双边关系注入了政治动力。我们的总统认为进一步加强与您之间的良好关系很重要，这使我们能够就重要的国际问题交换意见。 因此，我们的总统要求我尽最大努力发展双边伙伴关系。 哈萨克斯坦是可靠的伙伴、友好国家，也是中亚唯一与我们建立战略关系的国家。-他说。

奥利维耶·贝什特对哈萨克斯坦总统的热情接待表示了感谢，并对哈萨克斯坦和法国之间合作的发展状态给予了积极评价。

最后，与会人员就国际议程上的重点问题交换了意见。

【编译：阿依波塔】