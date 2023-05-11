议员：哈萨克斯坦农业原材料出口或将进一步增加

哈通社/阿斯塔纳/5月11日 —— 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员阿勒别克·纳乌提耶夫11日表示，我国正以低价出口原材料和半成品，反而进口具有附加值的昂贵商品。

据他介绍，农产商对国内加工业的发展不感兴趣，而专注于单一原材料的出口。数据显示，2021年的加工商品出口量仅占农工综合体产品出口总量的37%。

-粮食加工企业的负荷仅为33%。根据哈萨克斯坦谷物加工商联盟的数据，目前国内只有四分之一的磨坊在运转。在植物产品出口增加的情况下，出现了这种困难局面。 与 2021 年相比，其出口量增长了 14%。由于缺乏准确的分析、适当的支持措施和风险评估，哈萨克斯坦正在为周边国家的加工业发展提供了贡献。-参议员说。

纳乌提耶夫指出，国内市场出现了大量的进口食品。与2021年相比，发酵乳制品、牛奶、肉罐头、奶酪和干酪、黄油的生产有所下降。

参议员强调，应大力推动农工综合体的发展。

-分析表明，农业的进一步发展依赖于农场的组织，个体农场的支持并没有实际作用。当商品进口增加时，应采取市场保护措施。 此外，在出口国产商品时，应对其他国家的许多壁垒和障碍也应采取同样的行动。-他说。

【编译：小穆】