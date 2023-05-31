朝鲜宣布军事侦察卫星发射失败

哈通社/阿斯塔纳/5月31日--据韩联社报道，朝鲜国家宇宙开发局当天上午6时27分按计划在平安北道铁山郡西海卫星发射场用新型卫星运载火箭«千里马-1»号发射了一枚军事侦察卫星«万里镜-1»号，但由于技术原因该卫星发射失败。

宇宙开发局解释说，«千里马-1»号在正常飞行过程中完成了第一级间分离，但二级发动机未能正常点火，导致火箭失去动力，坠入半岛西部海域。

宇宙开发局发言人表示，事故原因初步认为是用于«千里马-1»号的新型发动机系统可靠性和稳定性较差，以及所用推进剂的燃烧不稳定性特点。目前相关科学家、技术人员和专家正在着手调查具体原因。

宇宙开发局还表示，将在具体查明严重缺陷后寻求修复对策，并将在经过分项试验后早日进行第二次发射。

韩国联合参谋本部稍早前表示，朝鲜所射航天运载器飞过白翎岛以西远海，在非正常飞行状态中坠落于於青岛以西200公里的海域。

值得一提的是，朝中社于当天上午9时5分发布该报道，仅距离发射时间2小时30分钟。而这并非朝鲜首次实时报道卫星发射失败消息。朝鲜2012年4月发射所谓地球观测卫星«光明星3»号失败后也曾随即公布消息称«卫星未能成功进入轨道。»