朝鲜宣布短期内进行第二次侦察卫星发射

哈通社/首尔/5月31日 —— 据韩联社报道，在“军事侦察卫星”发射失败后，朝鲜立即宣布将短期内进行第二次发射。分析认为，很难排除在今后几天再次发射的可能性。

朝鲜国家宇宙开发局31日表示，新型卫星运载火箭“千里马-1”号军事侦查卫星发射活动失败经，在经各部分试验后，将在短期内进行第二次发射。有观点推测，鉴于朝鲜国务委员会委员长金正恩其间强调“5年内部署多枚侦察卫星”的目标，若备用卫星和发射体已准备就绪，预计第二次发射可能会进一步提前。

考虑到劳动党第八届中央委员会第八次全体会议定于6月上旬举行，7月7日“战胜节”（韩战《停战协定》签订日）即将到来等情况，朝鲜有必要拿出显著成果。总统室官员在接受韩联社电话采访时表示，朝鲜很可能在其所通报的6月11日0时前进行第二次发射。

但考虑到第二次发射失败将造成的政治压力，朝鲜或将综合考虑部分测试的规模和结果后，在数周至数个月后才进行第二次发射。2012年4月13日，朝鲜发射搭载了“光明星3”号的远程火箭“银河3”号，但发射以失败告终。时隔8个多月后，朝鲜于同年12月才进行第二次发射。