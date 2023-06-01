哈通社/阿斯塔纳/6月1日 -- 今天是保护儿童国际日。

1925年8月，世界54个国家的代表在瑞士日内瓦举行儿童幸福国际大会，首次提出了“国际儿童节”的概念。在这次会议上，各国发表了爱护儿童、保障儿童福利的宣言。国际儿童幸福促进会倡议建立儿童纪念日，英国、美国、日本等国积极响应，先后建立了自己国家的儿童节。

1949年11月，国际民主妇女联合会在莫斯科召开执委会，正式决定每年6月1日为全世界少年儿童的节日，即国际儿童节。自此次大会后，一方面藉以鼓舞儿童，让儿童感到幸福、快乐，另一方面也为引起社会重视与爱护，各国政府都先后规定儿童节。

独立的哈萨克斯坦每年也庆祝这个有着近百年历史的节日。总体而言，哈萨克斯坦已经批准了几乎所有与保护儿童权利有关的国际文书。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫在其首份国情咨文当中便着重谈到了儿童权利保护问题，在此框架下，哈国官方在一年的时间里针对儿童权利立法问题，进行了83次法律修订。

在哈萨克斯坦，与儿童权利有关的问题，由教育和科学部保护儿童权利委员会负责管理。该委员会每年都会为至少45.4万儿童的权益保障提供支持。

此外，哈政府还专门设有常设职务——儿童权利专员。

根据国家统计局的数据，0-17岁的儿童占哈萨克斯坦共和国人口的三分之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】