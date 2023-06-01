托卡耶夫总统：哈国高度重视同韩国的合作

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日在阿拉木图会见了正在对哈萨克斯坦进行正式访问的韩国外交部部长朴振。

会谈中，托卡耶夫总统与朴部长就哈韩两国双边战略伙伴关系的现状和发展前景等交换了意见。

国家元首强调指出，哈萨克斯坦与韩国之间在贸易、投资和技术领域的双边关系，以及民间人文交流方面均取得了长足的发展。

- 正如诸位所知，对于我们而言，韩国作为亚洲地区主要的合作伙伴之一具有重要的地位。我们高度评价双边合作各个领域的所有成果。与此同时，我对两国贸易额突破60亿美元感到非常高兴。不过，我们在这方面仍有很多潜力，可以也应该在未来加以发掘。因此，您对我国的此次访问之旅，是双方就国际热点议题开展相互交流的一个很好的机会。哈萨克斯坦与韩国在主要的国际议题上有着共同的立场。在国际舞台上，以及双边模式下，我相信有许多能够拉近两国的共同事务。- 托卡耶夫总统说。

国家元首以起亚汽车工厂、现代汽车制造厂、铁合金和钢铁生产项目、«智能农场»项目以及其他一系列合作项目为例，指出哈萨克斯坦与韩国之间已经建立了一个稳固的机构间合作范式。

他强调，哈萨克斯坦-韩国政府间贸易、经济、科技合作委员会和商业委员会是这些关系的纽带，双方应该充分的利用和发挥其潜力。

韩国外长朴振向托卡耶夫总统转达了韩国总统尹锡悦的问候，并表示韩国方面始终高度重视与哈萨克斯坦的合作，愿意推动双方合作达到新的高度。

- 我相信在您的卓越领导下，哈萨克斯坦将能够继续保持当前的高速发展。与此同时，我国非常支持哈萨克斯坦正在湿湿的改革举措，以及您在加强法律规范和民主价值观方面所作出的努力。自1992年两国建交以来，双方一直保持着良好的合作，尤其是在2009年签署战略合作伙伴关系协议之后，发展速度更是达到了一个新的水准。有基于此，我们将致力于不断深化双边关系。不仅仅局限于传统行业领域，在数字技术、医疗保健、能源以及环保领域等方面，我们也在不断地加深合作的紧密程度。两国之间积极地外交关系，是双边合作不断发展的驱动力。- 韩国外长说。

会谈中，双方还就共同关心的国际和区域热点议题，国际组织框架下的相互合作等问题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】