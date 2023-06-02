韩国潜艇救援舰将在朝箭残骸落点准备打捞

哈通社/首尔/6月2日 —— 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）2日在国防部大楼召开记者会表示，海军麾下3200吨级“清海镇”号潜艇救援舰（ASR）将于当天下午驶抵西部海域的朝鲜火箭残骸坠落位置，为进行饱和潜水将残骸打捞出水做准备。

据报道，饱和潜水的潜水员能在水下停留更长时间，“清海镇”号配有实施饱和潜水所需的各种专业设备。

国防部长官李钟燮前一日出席国会国防委员会会议时表示，最早3日左右可将残骸打捞出水，但联参没有排除推迟的可能性。联参官员称，残骸仍和昨天上午一样横躺在75米深处的海底，深水打捞难度大、限制多。如果中途出现变数，出水时间可能会有变动。被问及是否找到卫星时，该官员回答，尚无新的发现，正在动用“统营”号、“光阳”号等数艘舰艇及相关装备进行搜寻。

联参此前表示，朝鲜射星1个半小时后的5月31日上午在於青岛以西200公里海域发现疑似残骸的漂浮物体。起初该漂浮物仅有一部分露出水面，看似只有几米长。因此，专家们猜测，它可能是火箭一二级之间的级间段。但经确认，该漂浮物实际长度约为15米，目前已完全沉入水面。

军方人士表示，在海底淤泥中陷得越深，打捞难度就越大，越需要周全安排打捞事项。据悉，军方考虑将打捞出水的残骸就近运往平泽海军基地。