联合国：朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动违反安理会决议

哈通社/阿斯塔纳/6月3日 -- 联合国主管政治和建设和平事务的副秘书长迪卡洛（Rosemary DiCarlo）2日向安理会表示，朝鲜于5月31日利用弹道导弹技术发射所谓«军事侦察卫星»违反了安理会的相关决议。

地时间5月31日早上6点37分，朝鲜从西海卫星发射场发射了一枚所谓的«军事侦察卫星»。

但由于完成第一级和第二级分离后失去推力，运载火箭最终在朝鲜半岛西海岸坠毁。

朝鲜方面声称，一个主权国家有权发射卫星，并从空间活动中受益。

但迪卡洛强调，安理会决议明确禁止朝鲜使用弹道导弹技术进行任何发射。迪卡洛呼吁，在核心的«和平与安全»问题上，包括朝鲜半岛局势在内，各方必须展开合作。

联合国秘书长古特雷斯第一时间对这一发射活动予以强烈谴责，并再次呼吁朝鲜停止此类行为，迅速恢复对话，以实现可持续和平以及朝鲜半岛完全和可核查的无核化的目标。

哈萨克斯坦外交部31日曾就此事发表声明，指出朝鲜再次发射导弹违反了联合国安理会决议，并呼吁朝鲜严格遵守联合国安理会决议。

【编译：木合塔尔·木拉提】