哈新闻和社会发展部长会见埃及宗教基金部长和爱资哈尔大学校长

哈通社/阿斯塔纳/6月5日--哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达尔汗·克德尔艾里于4日会见了埃及宗教基金部部长穆罕默德·穆赫塔尔·朱玛和爱资哈尔大学校长萨拉玛·达乌德。

哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局主席、总穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒会见时在座。

达尔汗·克德尔艾里首先对埃及方面热情接待表示感谢，并强调了发展两国之间互利互惠关系的重要性。

目前，多名哈萨克斯坦学子正在埃及爱资哈尔大学深造学业。同时，来自爱资哈尔大学的宗教学博士和教授也在哈萨克斯坦的努尔-穆巴拉克埃及伊斯兰文化大学授课。两国正在积极发展学术合作。

另外，双方就去年9月份举行的努尔-穆巴拉克大学董事会会议纪要进行了深入讨论，并商定在努尔-穆巴拉克大学开设拜巴尔斯苏丹研究中心。

据此前报道，在经过大规模维修之后，拜巴尔斯苏丹清真寺于4日重新向公众开放。

受国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的委托，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫于4日出席了埃及拜巴尔斯苏丹清真寺重新对外开放仪式并致辞。

此外，玛吾林·阿什姆巴耶夫还参加了在开罗举行的拜巴尔斯苏丹诞辰800周年国际学术实践研讨会。

【编译：阿遥】