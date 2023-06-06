社会调查显示近四成哈萨克斯坦人反对离婚

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 -- 据inbusiness.kz网站援引Ranking.kz统计分析网站报道，今年第一季度全国办理婚姻登记的新人数量为2.45万对，相比去年同期减少了10.6%。

报道称，城镇地区结婚登记人数在过去一年减少了28.1%，降至1.56万对，与此相反，农村地区的结婚登记人数增加了55.6%，达到了8900对。

截至今年第一季度末，全国离婚登记人数为3900对，较去年同期减少了5.6%。在城镇地区，登记离婚人数同比下降了14.6%，为2900对；而在乡村地区，登记离婚人数同比上升了36.8%，为986对。

就地区而言，突厥斯坦州的结婚登记人数最多，共有2800对，但比一年前减少了13.3%。排名前三的地区还包括阿拉木图市（2500对，同比减少29.9%）和阿拉木图州（2200对，同比减少20.5%）。

而离婚登记人数最多的三个地区分别是阿拉木图市（494对）、阿斯塔纳市（351对）和卡拉干达州（341对）。

报道称，据相关机构进行的离婚态度调查显示，在哈萨克斯坦，大多数受访者对离婚表现出消极的态度。调查显示，39.8%的哈萨克斯坦人对离婚持非常消极的态度，他们认为离婚是不可接受的。41.3%的人认为，离婚是一种消极现象，但有时它比持久的不幸婚姻更好。另外，12.8%的受访者认为，离婚对生活有积极影响，能提供组建新家庭的机会。仅有1.3%的受访者对离婚持积极态度，认为离婚对前配偶双方都能产生积极影响。

【编译：阿遥】