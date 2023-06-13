哈萨克斯坦畜牧业发展指标进一步提高

哈通社/阿斯塔纳/6月13日--哈萨克斯坦家畜数量正在稳步增长。

今日召开的政府例行工作会议讨论了畜牧业的发展问题，农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫就该问题做出了工作汇报。

据其介绍，当前全国农工业综合体的约40%属于畜牧业。

分析结果显示，该行业正在稳步发展。

具体来说，家畜数量正在稳步增长。2022年，全国牛的数量增长4.2%，羊的数量增长4.8%，马匹数量增长10.25%，骆驼增加6.5%，家禽数量增加4%。

与此同时，畜牧业发展的质量指标也在不断提高。

当前，国家对畜牧业的支持措施使得该行业保持投资吸引力。 去年，对畜牧业的投资额增长67%，达到了1175亿坚戈，累计落实投资项目102个。

在国家元首下达的工作任务框架下，政府开展了进一步完善畜牧业补贴机制工作。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫指出，畜牧业是哈萨克斯坦主要的传统农业行业之一，这也是国家对该行业提供大力支持的原因。

今年，哈萨克斯坦政府拨款1080亿坚戈，用于增加畜牧业和畜产品。

-这些措施将对畜禽存栏量的增加和畜产品生产产生积极影响。 2022年，对该领域的投资额增长了 67%。-他说。

斯马伊洛夫表示，当前，对一系列具有重要社会意义畜产品的进口依赖大大下降。 例如，牛奶的进口量从45%下降至39%，禽肉进口量从51%下降至32%。

会议指出，在提高国内畜产品产量，并保障粮食安全方面，还需要解决包括饲料生产等一系列突出问题。

根据早前报道，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫13日主持召开政府例行工作会议，会上主要集中讨论了当前阿拜州大型森林火灾灾害相关的情况。

今日的会议议程还包括2023年1-5月的社会经济发展总结和共和国预算的执行情况。

根据会议内容，今年前5个月，哈萨克斯坦经济的增长率为4.5%。

【编译：阿依波塔】