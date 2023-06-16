农业部长：哈萨克斯坦面粉出口市场正在逐年缩小

哈通社/阿斯塔纳/6月16日--哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫今天在参议院政府时段会议上表示，哈萨克斯坦面粉出口市场正在萎缩。

-截至2022年底，国内食品加工业产值增长3.9%，达到2.9万亿坚戈。对食品加工业的投资规模正在增加。2022年，固定资产投资额增长12%，达到1410亿坚戈。今年前五个月，固定资产投资增长30%。由于个别项目产量增加，2022年农工综合体产品出口额同比增长了46%，达到56亿美元。-卡拉舒科夫说。

据他介绍，副产物出口增长64%，达23亿美元。加工产品在出口中所占比例在过去一年内从37%提提高至42%。

-就加工业结构而言，位列前三的分别是面粉生产加工（17%）、乳制品和肉制品加工（16%）。其次是植物油加工（8%）、制糖（4%）和谷粒加工（2%）。从加工业发展方向来看，粮食加工业位居首位。-他说。

卡拉舒科夫表示，330万吨级加工规模远远超过了国内市场对面粉的需求（140万吨）。在面粉出口方面，哈萨克斯坦一直处于世界领先地位，去年面粉出口额达190万吨。

-由于一直以来从哈萨克斯坦进口面粉的部分国家近来为支持本国面粉加工业的发展而采取保护措施，哈萨克斯坦面粉出口市场正在逐年萎缩。鉴于此，农业部正在采取措施积极扩大面粉出口市场。例如，最近在国家元首访华期间，双方就增加向中国出口谷粒加工产品、在供应商名单中增加新的加工企业等问题达成了协议。为鼓励相关企业发展产业，政府采取了一系列优惠政策，包括为粮食加工企业建设和现代化项目提供高达25%的投资补贴和贷款利率补贴，以及在“简单物品经济”规划内安排固定流动资本优惠贷款等。-卡拉舒科夫强调。

【编译：阿遥】