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    14:46, 19 六月 2023 | GMT +6

    农业部长：过去三年蔬菜种植面积稳步增长

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    哈通社/阿斯塔纳/6月19日--农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在今天的马吉利斯（议会下院）政府时段会议上表示，全国蔬菜种植面积正在稳步增加。

    他介绍说，在过去的三年里，蔬菜种植面积增加了1.05万公顷。截至2022年底，全国蔬菜种植面积达到16.97万公顷（2019年为15.92万公顷）。其中，胡萝卜种植面积增加了1000公顷（2019年为2.06万公顷），黄瓜种植面积增加了2100公顷（2019年为2.10万公顷），洋葱种植面积增加了4500公顷（2019年为3.27万公顷）。同时，蔬菜作物平均年产量稳步提高，2019年为260.5公担/公顷，到2022年则达到271.4公担/公顷。

    卡拉舒科夫表示，到2022年底，蔬菜总产量增加了65.3万吨，达到480万吨。

    -重要的民生类蔬菜作物总产量也在持续增加。例如，洋葱产量增加了18.78万吨，达111.4万吨；胡萝卜产量增加了1.72万吨，达62.14万吨；黄瓜产量增加了7.41万吨，达56.87万吨；番茄产量增加了1.07万吨，达80.12万吨。在过去三年中，马铃薯种植面积也呈现增长趋势，新增7600公顷，截至2022年底，达19.89万公顷，单产从203.4公担/公顷增加到205.3公担/公顷，总产量增加了16.84万吨，达到410万吨。-卡拉舒科夫说。

    【编译：阿遥】

    标签:
    农业 哈萨克斯坦 黄金储备
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