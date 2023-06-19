总统会见乌兹别克斯坦最高会议参议院主席

哈通社/阿斯塔纳/6月19日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日在总统府会见乌兹别克斯坦最高会议参议院主席坦兹拉·纳尔巴耶娃。

会谈中，双方讨论了旨在发展议会间关系和为国家间关系注入新动力的哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦合作的热点问题。

哈萨克斯坦总统欢迎乌兹别克斯坦最高会议参议院主席的访问，并就其积极参与和支持今天在阿斯塔纳召开的“中亚妇女对话”首次会议表示感谢。他强调，相信该会议的成果将有助于振兴区域合作，并有助于制定确保中亚性别平等和可持续发展方向的长期解决方案。

-我们高度评价去年12月对乌兹别克斯坦进行的国事访问。今年3月在齐姆肯特举行的非正式会谈讨论了两国之间的相互合作热点问题。两国政府正在开展系统性工作，议会间外交关系也得到了积极发展。因此，我支持第二届议会间论坛在撒马尔罕举行。-托卡耶夫总统说。

总统指出，乌兹别克斯坦最高会议主席的访问充分体现了双边合作的特殊性，符合哈乌战略伙伴关系和联盟水平。

-我们高度赞赏您的领导下哈萨克斯坦正在落实的大规模改革。祝贺您成功实施了大规模改革，为哈萨克斯坦整个政治现代化做出了贡献。贵国正走在正确的轨道上，人民积极支持您正在进行的改革。对此，我们很高兴。-她说。

乌兹别克斯坦最高会议参议院主席感谢托卡耶夫总统的热情接待，并转达了该国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的问候。

最后，托卡耶夫总统向乌兹别克斯坦总统致以了热情的问候。

【编译：小穆】