一潜艇在泰坦尼克号沉船处进行深海探险时失联

哈通社/阿斯塔纳/6月20日-- 据中新网报道，当地时间6月18日，一艘探索泰坦尼克号残骸的潜水器18日在加拿大东南部海岸失联，加拿大和美国正在出事海域展开搜救。

美国海岸警卫队证实，该潜艇载有5人，在加拿大纽芬兰和拉布拉多省圣约翰斯以南约700公里处下潜约105分钟后，与水面上的母船«极地王子»号失去联系。事发海域水深约4000米。

加拿大空军和海岸警卫队亦已投入飞机和船只，参与由美方主导的空中及水面搜索。

据加拿大电视台报道，艇上给养和资源可维持5人生存96小时。该项泰坦尼克号沉船深潜探险的费用约为每人25万加元。

艇上人员通常为一名驾驶员和4名乘客。据加拿大广播公司报道，失联艇上人员包括深海潜水界知名人士、法国潜水家保罗-亨利·纳吉奥莱，以及英国商人、探险家哈米什·哈丁等。

该潜艇所属的美国企业海洋之门探险公司19日通过网络社交平台发出一份简报说，该公司正动用一切办法，以求让艇上人员平安返回，同时感谢相关政府部门和深海公司提供的帮助。

根据该公司在其网页上的介绍，泰坦尼克号沉船探险的主要任务是对沉船状况和栖息于沉船处的生物群进行持续的科学研究等。