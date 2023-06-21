哈萨克斯坦总理和德国总统在阿克套出席“时间胶囊”封存仪式

哈通社/阿克套/6月21日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔21日在阿克套出席了哈萨克-德国工程学院建设项目«时间胶囊»封存仪式。

消息称，新的高校在落实托卡耶夫总统在国内开设领先的外国高等教育机构分校，并培养新一代的工业工程师的工作指示框架下建设。

当前，曼格斯套州正在落实一系列大型能源项目，其中包括绿色氢能生产厂。在这方面，哈萨克-德国工程学院将根据先进的经验培养技术专家。根据计划，首批学生将于今年9月开学。2029年，该校首批毕业生将开封“时间胶囊”。届时，他们将宣读哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔的贺信。

据了解，2023-2024学年，将根据汉堡工业大学“能源与环境工程”和维尔道工业大学“物流”本科专业开展培训。综合学习方案将三年在叶森诺夫里海国立技术与工程大学进行，并在德国伙伴大学进行为期1年半的学习。

教育计划未来将扩大到工业自动化和机器人、水资源和废物管理、可再生能源开发、技术工程、物联网、数据科学和人工智能等领域的 8 个本科和 6 个研究生课程。

工程专业的哈萨克斯坦学生将在德国领先的高等教育机构，包括维尔道工业大学、汉堡工业大学、安哈尔特应用科学大学、柏林工业大学、达姆施塔特工业大学等接受教育。

-当前，两个对专业专家需求很高。我相信该学院和该校学生的未来非常光明。这是教育领域重要的项目。两国之间在该领域和科学研究合作将继续得到发展。祝愿今年9月开学顺利。-他说。

德国总统指出，培养高素质工程师对哈德两国都有利。

哈萨克斯坦总理在讲话中指出，哈萨克斯坦和德国多年来建立了互惠互利的战略伙伴关系，其中重要的一部分是高等教育和科学领域的合作。他同时还表示，两国高等教育机构当前共签署了178项协议，并正在实施10多项双学位项目。

-该学院将为培养具有需求的专家、推动科研研究和新科技发展，以及绿色氢能开发提供贡献。-他说。

斯马伊洛夫表示，推动“绿色”经济的发展是旨在保护自然资源和确保可持续发展的世界主要趋势之一。他同时还强调，根据专家预测，金属加工、化工生产、交通运输等多个行业未来几年对氢气的全球需求将大幅增加。

-我们努力引进“清洁”技术，不回避世界趋势。 曼格斯套州的«绿色»经济减少了该地区对石油和天然气行业的依赖，创造了新的就业机会并提高了人民的生活质量。 我相信该学院将为此做出贡献，并成为该国西部乃至中亚领先的教育机构之一。-总理说。

哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫、哈萨克斯坦-德国大学校长沃尔拉德·隆美尔和叶森诺夫里海国立技术与工程大学校长别热克·阿赫梅托夫出席了仪式。

【编译：小穆】