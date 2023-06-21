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    18:21, 21 六月 2023 | GMT +6

    欧冠第一轮资格赛：阿斯塔纳将对阵第比利斯迪纳摩

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    Фото: instagram.com/fca.astana
    哈通社/阿斯塔纳/6月21日 —— 阿斯塔纳足球俱乐部在欧足联（UEFA）2023-2024年赛季欧洲冠军联赛第一轮资格赛的对手正式确定。

    第一轮，阿斯塔纳球队将对阵格鲁吉亚的第比利斯迪纳摩。6月12日凌晨，阿斯塔纳将主场迎战，而6月19日将在客场对阵第比利斯迪纳摩。

    据了解，阿斯塔纳球队若晋级第二轮资格赛，将对阵克罗地亚萨格勒布迪纳摩俱乐部。

    值得一提的是，2009年成立的阿斯塔纳球队已7次获得哈萨克斯坦超级联赛冠军和1次联赛亚军，以及3次杯赛冠军和6次超级杯冠军。

    2015/16赛季，阿斯塔纳队闯入欧冠杯小组赛，成为了首个进入欧冠杯正赛的哈萨克斯坦足球俱乐部。小组赛中，阿斯塔纳还在主场战平马德里竞技、本菲卡和加拉塔萨雷等欧洲豪门。

    2016/17赛季，阿斯塔纳队在欧冠杯资格赛中未能出线，但成功进入欧联杯小组赛。

    2017/18赛季，阿斯塔纳队在欧冠第四轮资格赛不敌凯尔特人，无缘欧冠正赛。但是球队再次晋级欧联杯小组赛，并成功闯入欧联杯32强，创造哈萨克斯坦足球俱乐部辉煌历史。

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 足球 哈萨克斯坦 阿斯塔纳足球俱乐部 黄金储备
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