乌兹别克斯坦准备引进阿联酋云播种技术

哈通社/阿斯塔纳/6月23日--乌兹别克斯坦外交部长巴赫季约尔·赛义多夫22日在个人社交媒体上宣布，乌兹别克斯坦计划引进阿联酋的人工降雨技术。

在访问阿联酋期间，乌兹别克斯坦代外长会见了世界气象组织主席、阿联酋国家气象中心总干事阿卜杜拉·曼杜斯。

-我们加深了对阿联酋开发的先进技术和新方法的了解，其中包括云播种。我们还讨论了在乌兹别克斯坦特别是在咸海地区试点这些先进做法的可能性。-赛义多夫表示。

此外，赛义多夫还与阿联酋气候变化和环境部长玛丽亚姆·阿姆海里进行了会谈。

-我们关注于与气候变化和环境部合作，共同解决水资源短缺、海水淡化、保护生物多样性以及植树造林等问题，并将阿联酋的最佳实践引入乌兹别克斯坦。-他写道。

云播种，即人工降雨技术，是一种增加降水量以应对干旱和极端天气的方法。根据世界气象组织的数据，该技术已在帮助56个国家应对气候挑战方面发挥作用。

作为阿拉伯海湾地区最早采用云播种技术的国家之一，阿联酋采用了全球最先进的技术，并使用复杂的天气雷达持续监测大气情况。阿联酋的云播种计划始于1990年底，并在2000年底与包括美国航天局在内的多个组织和机构展开了全面合作。此外，阿联酋于2015年启动了每年500万美元的奖励计划，旨在支持科学家和研究人员解决全球水资源挑战。

【编译：阿遥】