托卡耶夫总统会见日哈议会友好联盟主席

哈通社/阿斯塔纳/7月4日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日会见日本-哈萨克斯坦议会友好联盟主席远藤利明（Toshiaki Endo）。

会谈中， 双方就进一步加深哈萨克斯坦和日本之间的合作关系，以及加强议会间合作热点问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统欢迎远藤利明的到访，并表达了哈萨克斯坦民众对日本人民的尊敬。

托卡耶夫总统特别指出了两国之间的高水平相互信任合作关系，并高度评价了日本议会哈萨克斯坦友好联盟为双边合作关系的发展做出的巨大贡献。

总统表示，经济领域在两国合作关系中发挥重要作用。此外，双方在经贸和投资领域有着巨大的合作潜力。他强调，哈方愿意进一步加强经济合作。

托卡耶夫总统表示，已投资80亿美元的日本是哈萨克斯坦经济10大投资国之一。他同时还指出，两国之间的双边贸易量已超过20亿美元。

远藤利明先生感谢哈萨克斯坦总统的热情接待，并转交了日本首相岸田文雄的亲笔信。

他同时还重申，日本-哈萨克斯坦议会友好联盟愿意在所有领域与哈萨克斯坦开展互利合作。

【编译：小穆】