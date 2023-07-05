哈足协宣布延长与里卡多·卡卡的合作协议

哈通社/阿斯塔纳/7月5日--哈萨克斯坦足球协会正式宣布与哈国家五人制足球队主教练保罗·里卡多·卡卡延长合作协议，并确认有效期延长至2024年底。

-国家队在上届立陶宛室内五人制世界杯上的出色表现，极大地推动了国内五人制足球事业的快速发展。过去几年里，我们的室内足球运动已经进入了一个全新的发展阶段，卡卡对此做出了巨大的贡献。然而，我们并不满足于现状。我们的球队在预选赛表现出色，以小组第一的成绩脱颖而出。我们面临的下一个目标是争取在2024年乌兹别克斯坦世界杯上取得好成绩。我相信，在主教练的领导下，国家队能够实现这一目标。-哈萨克斯坦足球协会主席阿德列特·巴尔缅库洛夫说。

卡卡对各方的信任和支持表示感谢。

-我们的主要目标之一已经实现，我们进入了精英赛阶段，现在的任务是打进2024年世界杯决赛圈。我们将尽一切努力去实现这些目标。-卡卡说。

里卡多·卡卡自2018年以来一直担任哈国家队主教练。在他的指导下，国家队在2021年世界杯上取得了第四名的好成绩，这是国家五人制足球队在世界大赛上取得的最佳战绩。

【编译：阿遥】