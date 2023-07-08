哈萨克斯坦投资机遇推介会在北京举行

哈通社/北京/7月8日 -- 由哈萨克斯坦工业和基础设施发展部、哈萨克斯坦驻华大使馆与中国产业海外发展协会等共同主办的哈萨克斯坦投资机遇推介会7月6日上午在北京举行

来自哈萨克斯坦17个地区的100多家企业和来自中国多个地区的150多位中方企业代表共同出席推介会，涉及采矿、冶金、运输、建筑、国防工业等领域。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫在介绍哈国投资吸引力时表示，哈萨克斯坦有兴趣与中国合作。

卡拉巴耶夫指出，哈国工业和基础设施发展部主要负责制造业、采矿、运输和物流三个方面的工作。哈国不仅在石油天然气设备工程领域与中方有广阔的合作前景，而且在羊毛和皮革产业、农业化学、铁矿石加工、铝工业、铜工业、稀土及稀有金属、铁路海港、航线建设、公路建设、沥青生产等领域，同样欢迎中国企业前来参与发展合作。

中国对外企业发展协会会长何振伟表示，此次哈方代表团访华活动规格高、领域宽泛，中哈双方都极为重视。哈萨克斯坦一直是中国投资合作的重要国家，尤其是中国的中小企业，很希望与哈萨克斯坦驻北京代表团建立联系。卡拉巴耶夫部长很详细地介绍了哈国整个工业体系，并谈到了中国企业目前感兴趣的资源和基础设施建设。相信这次推介会必将推进两国企业的交流与合作，也将在中哈两国企业家之间架起一座新桥梁，推动中哈两国经贸与投资合作再上新台阶。

中国和哈萨克斯坦正在联合实施57个重大项目，总额达160亿美元。2022年，两国之间的贸易增长34%，超过24亿美元，创下30年来的新纪录。

【编译：木合塔尔·木拉提】